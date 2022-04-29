Cumhur İttifakı'nı üzecek anket: Millet İttifakı fark attı!
AREA Araştırma Şirketi son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,5’te kalırken Millet İttifakı’nın oyları yüzde 44,1’e yükseldi.
AREA Araştırma nisan ayı “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan son seçim anketi sonuçları 26 ilde 20-25 Nisan tarihleri arasında toplam 2 bin 450 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile elde edildi.
Ankette katılımcılara, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Geçerli oylar üzerinden sonuçlar şöyle:
- AKP yüzde 30
- CHP yüzde 27
- İYİ Parti yüzde 16
- HDP yüzde 10,5
- MHP yüzde 8,1
- Deva Partisi yüzde 2,2
- TİP yüzde 1,2
- Diğer yüzde 4,9
- Kararsızların oranı yüzde 17
MİLLET İTTİFAKI ÖNDE
Cumhur İttifakı’nda yer alan AKP, MHP ve BBP’nin geçerli oylar üzerinden oy oranı yüzde 38,5 oldu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nı oluşturduğu senaryoda ise yüzde 44.1 oy oranına ulaşıldı.
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