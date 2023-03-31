Cumhur İttifakı’nın oyları düştükçe kamuda da 14 Mayıs sonrası hazırlığı hızlanıyor: Diyanet’in seçim ataması

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) masaya oturan iktidarın seçimi kazanamayacağına yönelik izlenimler arttıkça kamuda da seçim sonrası hazırlığı hızlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda da “Erdoğan sonrası” için bazı adımların atıldığı öğrenildi. Son dönemde özellikle Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen isimlerin üst düzey makamlara atandığı ortaya çıktı. Bu yolla, “iktidarın kaybetmesi durumunda muhalefetle bağlantı kurulmasının planlandığı” belirtilirken bazı isimlerin de 6’lı masadaki liderlerle görüşme hazırlığında olduğu kaydediliyor.



MUHALEFETLE İLETİŞİM

Tartışmalı fetvaları, yüksek bütçesi ve eğitimde aktif rol almasıyla eleştirilerin odağında bulunan, kurum içinde de atamalarla tartışmalara neden olan Diyanet’te, seçim sonrası hazırlıkların da başladığı iddia edildi. Bu kapsamda kurumda son dönemde, başta daire başkanlıkları olmak üzere üst düzey makamlara 6’lı masada da bulunan Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen isimlerin getirildiği ortaya çıktı. Bu kapsamda iki daire başkanlığına peş peşe bu şekilde atama yapıldı. Kurum içinde Saadet Partisi’yle ilişkisi bilinen bir isim de başkanlık müşaviri olarak atandı. Arka arkaya gelen bu atamalar, kurum içinde de tartışılmaya başlandı. Kurumda, bu atamaların “seçim sonrasına hazırlık” niteliğinde olduğu yorumları yapılırken, bu yolla “muhalefetle iletişim kurulmasının hedeflendiği, böylece yumuşak bir geçişin sağlanabileceğinin öngörüldüğü” kaydediliyor.

MİLLİ GÖRÜŞ’Ü ANLATIYOR

Söz konusu üç atamanın yanı sıra kurumda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın en yakınlarından biri olarak bilinen ve Dini Yayınlar Genel Müdürlük görevi yalnızca üç gün süren Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mustafa Irmaklı’ya da işaret ediliyor. Saadet Partisi’nin gençlik yapılanması olarak nitelendirilen Anadolu Gençlik Derneği’nin çok sayıda programına katılan Irmaklı’nın, dernekte “Milli Görüş ve Gençlik-Neden AGD?” gibi çok sayıda eğitim verdiği biliniyor. Ayrıca AGD ile Erbaş’ın görüşmelerinde de yer alıyor. Irmaklı’nın, bu bağlantılarını kurumda içindeki atamalarda da kullandığı ve aracıolduğu da iddialar arasında.

ERBAŞ’A YAKIN İSİMLER

Kurumda, seçim sonrasına yönelik tek tartışma ise atamalar değil. Erbaş’ın da yakınında yer alan bazı isimlerin, 6’lı masada da yer alan başta Saadet Partisi ve İYİ Parti olmak üzere muhalefet ile görüşme hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Son dönemde İYİ Parti’ye yakın personel sayısının yükseldiği de kurumda konuşulanlar arasında.