Cumhurbaşkanı başdanışmanından 'idam' çıkışı: 'Kısasta hayat vardır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Esenyurt'ta yaşanan olay üzerinden yaptığı paylaşımda 'idam' istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 16:38
Cumhurbaşkanı başdanışmanından 'idam' çıkışı: 'Kısasta hayat vardır'
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı, kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Zanlılardan Murat Özer gözaltına alınırken, diğer üç şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir çıkış yaptı. Saral “Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" ifadesini kullandı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-basdanismanindan-idam-cikisi-kisasta-hayat-vardir-2103937


İdam Oktay Saral Esenyurt tekel bayii

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