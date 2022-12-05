Cumhurbaşkanı, hediye edilen köşkte misafir kalıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:32

27 Şubat 1930 Perşembe saat: 22.00’de, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in yaptığı on birinci İzmir ziyareti başlamıştır. 16 Haziran 1926 günü kendisine yapılmak istenen suikast teşebbüsünden sonra ilk defa İzmir’e gelmiş olan Cumhurbaşkanı’na, gece geç vakit olmasına rağmen İzmir halkı tarafından her yerde hasret ve sevgi gösterileri yapılmıştır.

İzmir Belediyesi’nce satın alınıp, düzenlenerek hediye edilen Naim Palas’ta Cumhurbaşkanı bir hafta kalıp dinlenmiştir. Cumhurbaşkanı, İzmir’in Yalılar semtini gezmiştir. Cumhurbaşkanı her gittiği yerde vatandaş topluluklarınca karşılanıyordu. Halkın coşkun gösterileri arasında Naim Palas’a dönmüştür.

Cumhurbaşkanı, aynı gün akşama doğru, İzmir valisi, milletvekilleri ve kumandanlarla Hava Kuvvetleri’nin İzmir’de bulunan birliklerini denetlemiştir. Akşam yemeğini karargâhta yiyen Cumhurbaşkanı, gece Naim Palas’a dönmüşlerdir.

Cumhurbaşkanı’nın İzmir’de bulunması ve gezinin Şeker bayramına rastlaması İzmir halkı için ayrı bir sevinç ve mutluluk kaynağı olmuştur. Gazetelerin sayfaları kurtarıcının fotoğrafları, anıları ve O’na kavuşmanın verdiği huzur, güç ve kıvanç duygularıyla doluydu.

01 Mart günü, Cumhurbaşkanı, aynı kişilerle Buca’ya gitmiştir. Buca’ya yerleşen, Artvin Milletvekili Mehmet Ali Bey’in kapısını bizzat kendisi çalmış ve evde beş dakika kadar dinlenmiştir. Daha sonra, Ödemiş eşrafından Sarıgöllü Hasan Ağa’nın 1926 yılında satın aldığı bahçeyi gezerek, sahibinden bilgi almıştır. Daha sonra, Kızılçullu’daki koşu sahasına gelmiştir. Vali Kazım Paşa burada kendilerine yeni inşa edilen tribünler ve ahırlar konusunda bilgi vermiş; koşu alanının bir kısmını otomobille gezdirmiştir. Dönüşte, Bahribaba Parkı’na gelerek, vatandaşlarıyla uzun bir süre sohbet etmiştir. Aynı gece, İçişleri Bakanı Şükrü Bey, Vali Kazım Paşa ve diğer milletvekilleriyle birlikte Elhamra Sineması’nda ‘Çılgınlar Revüsü’ isimli ilk sesli filmi seyretmişlerdir.

Buradan otomobille Karşıyaka’ya geçerek, Afet Hanım ile birlikte Halkevi’nde tümenin verdiği baloyu onurlandırmıştır.

Bayramın birinci günü olan 02 Mart Pazar günü, Cumhurbaşkanı beraberinde İçişleri Bakanı ve milletvekilleri olduğu halde Bornova’ya gitmişlerdir. Burada ‘Ziraat Mektebi’ni ziyaret etmiş, okul müdürü ve öğretmenler tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanmıştır. Cumhurbaşkanı, yapılan çalışmalar ve araştırmalarla yakinen ilgilenmiş ve öğle yemeğini onlarla beraber yemiştir.

03 Mart 1930 Pazartesi günü, Halkapınar Su Şirketi bahçesini ve su kaynaklarını gezen Cumhurbaşkanı, Kızılay Cemiyeti Başkanı Sezai Bey’i kabul ederek, gönlünü alarak övgüde bulunmuştur.

Aynı gün Saat: 16.00’da Karşıyaka’da Soğukkuyu’da bulunan Ferik Osman Paşa Camii’nin bahçesinde yatan Zübeyde Hanım’ın mezarını ziyaret etmiştir.

Gazi, Karşıyaka’yı 12 kez ziyaret etmiş ve altısında annesinin mezarını ziyaret etmiştir. İzmir’in ilk kurtuluşundan itibaren, 10-11-13 Eylül 1922 günleri İplikçizade Köşkü’nde kalmıştır.





03 Aralık 2022

Ahmet Gürel

Atatürk Araştırmacısı