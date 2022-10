24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:25

Bu yıl 99’uncu yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu başlıyor. Konak Belediyesi hafta başından itibaren her gün 29 Ekim’e kadar kentin dört bir yanında kutlama gerçekleştirecek. Alsancak’ta Gültepe’ye, her güne ayrı düzenlenen etkinliklerde Cumhuriyet Bayramı bir gün değil her gün kutlanacak.

BATUR’DAN CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNA DAVET

Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşanacağı birbirinden güzel etkinliklere tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İzmir demokrasinin, barışın ve özgürlüğün kentidir. İzmir Atatürkçülüğün başkentidir. İzmir’in kalbi Konak’ta bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’mızı coşkuyla kutluyoruz. Hafta boyunca her gün etkinliklerimiz var. Cumhuriyetimizin 99’uncu yaşını, Konak’ta her gün ayrı bir etkinlikle kutluyoruz. Tüm İzmirlileri Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlamaya davet ediyoruz” dedi.

KONAK’IN PARKLARINDA ŞENLİK VAR

Cumhuriyet Bayramı haftasına “Konak Parklarında Cumhuriyet Şenliği” ile başlayacak olan Konak’ta parklarda Cumhuriyet Şenlikleri düzenlenecek. 24 Ekim’de Kılıçreis İhsan Alyanak, 25 Ekim’de ise Zeytinlik Tülay Aktaş Parkları coşkulu Cumhuriyet Şenliklerine ev sahipliği yapacak.

100. YILA DOĞRU CUMHURİYET VE ATATÜRK

Cumhuriyet Bayramı haftasının ilk günü Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi, önemli bir paneli İzmirlilerle buluşturacak. “100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Atatürk” panelinde Türk Tarihçi ve Akademisyen Prof. Dr. Ergün Aybars ile Konak Belediyesi Meclisi Üyesi, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Av. Ulvi Puğ konuşmacı olarak yer alacak.

GENÇLER VE KADINLARDAN COŞKULU KUTLAMA

Konak Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri arasında gençler ve kadınlar ise ayrı bir yer tutuyor. 25 Ekim’de Kadın Müzesi’nde açılacak Atatürk’ün İzinde Çağdaş Türk Kadınları Cumhuriyet Sergisi açılacak. 26 Ekim’de de Cumhuriyet gençleri bayramı kutlamak için Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarında bir araya gelecek.

SERGİ VE KONSER PEŞ PEŞE

26 Ekim Çarşamba akşamı Cumhuriyet Bayramı Güzelyalı’da kutlanacak. Saat 19.00’da Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet Sergisi açılışı yapılacak. Sergi açılışının hemen ardından Konak Belediyesi TSM Korosu Güzelyalı Parkında gerçekleştireceği Cumhuriyet Konseriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruğa çıkaracak. 27 Ekim’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde konser verecek.

GÜLTEPE’DE CUMHURİYET BAYRAMI GELENEĞİ

Konak Belediyesi 28 Ekim tarihinde, Gültepe’de geleneksel hale gelen Atatürk Anıtı’na çelenk sunum törenini gerçekleştirecek. Konak Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelengi, Gültepe Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önündeki yerini bu yıl da alacak.

Konak Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlik Programı:

24 Ekim Pazartesi

Saat 16:00

Konak’ın Parklarında Cumhuriyet Şenliği

Yer: Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı

Saat 18.30:

“100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Atatürk” Paneli

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi

25 Ekim Salı

Saat 14:00

Konak’ın Parklarında Cumhuriyet Şenliği

Zeytinlik Tülay Aktaş Parkı

Saat: 16.00

Atatürk’ün İzinde Çağdaş Türk Kadınları Cumhuriyet Sergisi

Yer: Kadın Müzesi

26 Ekim Çarşamba

Saat 17.30

Atatürk’ün Gençleri Cumhuriyeti Kutluyor

Yer: Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı

Saat: 19.00

Cumhuriyet Sergisi

Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Saat: 20.00

Konak Belediyesi TSM Korosu “Cumhuriyet Konseri”

Yer: Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı

27 Ekim Perşembe

Saat 17.30

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası

“Cumhuriyet Konseri”

Yer: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişi

28 Ekim Cuma

Saat: 13.30

Cumhuriyet Yürüyüşü ve Atatürk Anıtı’na Çelenk sunumu

Yer: Gültepe Meydanı