Cumhuriyet Bayramı coşkusu Limontepe’de başladı

27 Ekim 2022 Perşembe, 12:28

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Karabağlar Limontepe Seniye Hasan Saray Ortaokulu’nda şenlik programı gerçekleştirildi.

Programa İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Merkez İlçe Emniyet Müdürleri, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Türk Kızılayı Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, Türk Kızılayı Karabağlar şubesi gönüllüleri, eğitim yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Karabağlar Limontepe Seniye Hasan Saray Ortaokulunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenliği Programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Karabağlar Halk Eğitimi Merkezinin düzenlemiş olduğu halk oyunları gösterisinden sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün Köpek Eğitim Merkezine bağlı polis köpeği gösterisi gerçekleştirildi. Polis köpeği Şef ve eğitmeni Ramazan Terlemez izleyicilerden büyük alkış aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerinin alanda yaptıkları gösteriye gökyüzünden polis helikopteri eşlik etti. Çocuklar etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

Şahne, Yentür ve beraberindeki heyet, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü; Deniz Polisi Ekiplerinin, Yunus Polisi Motorlu Ekipleri, Olay Yeri İnceleme Ekipleri Araç ve Minibüsü, Özel Harekat Ekipleri Zırhlı Aracı, Siberay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü standlarının yanı sıra Çocuk Şube Müdürlüğü standı, Toplum Destekli Polis Ekiplerinin araç tanıtımının da yer aldığı alanı gezdi. Bu arada öğrenciler de hem polis köpekleri Şef ve Bella’yı sevdi hem de polis abla ve ağabeylerine merak ettikleri soruları sorup fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Protokol, İMHADBÜS ziyareti sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında açılan Akıl-Zeka Oyunları ve Bilim Olimpiyatları içerikli atölyeleri gezip ayrıntılı bilgi aldı.