Cumhuriyet çalışanı Can Uğur, Erdoğan'a hakaretten hapse giriyor
Cumhuriyet Haber Müdürü Can Uğur, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle bugün cezaevine giriyor. Arkadaşımız Uğur'un bozulan eski bir cezanın infazı nedeniyle Silivri Cezaevi'ne girip aynı gün tahliye edilmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi'nde Haber Müdürlüğü görevinde bulunan gazeteci Can Uğur, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Ocak 2022'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Birgün Gazetesi'nde çalıştığı dönemde hakkında dava açılan Uğur, bugün Silivri Cezaevi'ne girecek. Bozulan bir cezanın infazı nedeniyle hapse girecek olan Uğur'un bugün tahliye edilmesi bekleniyor.
Can Uğur, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Cezaevinde kalmamı gerektiren bir ceza değil. Eski bir ceza bozulduğundan dolayı onun infaz edilmesi için Silivri Cezaevi'ne (büyük ihtimalle) girip çıkacağım" bilgisini paylaştı.
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