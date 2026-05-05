Cumhuriyet duruşmadan bildiriyor... Fatmanur Çelik ve kızı Hifa'yı istimar ettiği iddia edilen tarikat yöneticisi hakim karşısında

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’in, 3 yaşındayken kızı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuk Hifa İkra ve annesi Fatma Nur Çelik mart ayında ölü bulundu.

İstismar davasının duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ DE GELDİ

Duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak görüleceği belirtilirken, destek için siyasi parti temsilcileri, İstanbul Barosu yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar yer aldı.

CANSIZ BEDENLERİ SAHİLDE BULUNMUŞTU

Çocuk yaştayken Şengüler tarafından istismar edildiği ve daha sonra faille evlendirildiği belirtilen Fatmanur Çelik ile yine Şengüler tarafından yıllarca istismar edildiği öne sürülen kızı Hifa İkra’nın cansız bedenleri geçen martta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulunmuştu.

‘BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE İNTİHAR ETTİ DEMEYİN’

Fatmanur Çelik, Ayhan Şengüler’in kızını istismar ettiği iddiasıyla bir yıl önce dava açmıştı. Yargılama devam ederken 13 Ocak’ta İstanbul Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti başlatmıştı.

Çelik, “Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum. Bu kadar doktor raporu varken, bu kadar mücadele ederken neden evladımın alınmasıyla tehdit ediliyorum? Yanımda olması gerekenler neden karşımda” demişti.