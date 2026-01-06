Cumhuriyet gündeme getirmişti... Ece Kılıçaslan'ın şüpheli ölümü: Bilirkişi raporunun ardından sanık tutuklandı

İstanbul’da 16 Mart 2022’de Ece Kılıçaslan evindeki balkondan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi.

Ece Kılıçaslan’ın eşi Erol Acar hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan açılan dava sürerken, bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda Ece Kılıçaslan’ın balkon kapısı önünde yüzü arka bahçeye dönük şekildeyken yarım açılan balkon kapısından bir başkası tarafından omzundan itilmesi sonucu düştüğü yer aldı.

SANIK TUTUKLANDI

Raporun ardından Acar hakkında tutuklama kararı çıkarken, önceki gün gözaltına alındı. Acar dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet gelişmelere ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kılıçaslan’ın avukatı Bilge Türköz ile konuştu.

"İLK DURUŞMADA HAKİME SÖYLEMİŞTİK"

Avukat Türköz, “Türk Ceza Kanunu'nda katalog suçlar var. Bu suçlar sınırlı sayıda ve cinayet de onlardan biri. Cinayetten yargılanan bir insanın zaten yargılamasının tutuklu olarak yapılması gerekiyor. Erol Acar tutuklu olarak yargılanmadı. İlk başlarda adli kontrol kararı vardı ve biz ilk duruşmada hakime sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini dile getirdik. Bizim bu talebimizin üzerine hakim dalga geçer gibi bir de adli kontrol şartını kaldırdı. Tutuklamadığı gibi karakola gidip imza verme cezasını da kaldırdı” dedi.

Türköz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Fakat gelinen noktada, bilirkişi raporu o kadar kuvvetli bir delil ki, Isaac Newton mezarından kalksa ve bu ölçümleri yapsa zaten bu rapora ulaşacak. Bu tamamen her türlü şüpheden bağımsız fiziğin, rakamların ve formüllerin çalıştığı bir rapor. Dolayısıyla bu ‘rapora yanlış hesaplanmıştır, yanlış yapılmıştır’ demek imkansız. Dünyanın her yerinde bu rapor bu şekilde çıkacak. O yüzden çok kuvvetli bir delil olduğu için bugün nihayet Erol Acar tutuklandı. Buradan şu sonuç çıkıyor, yaklaşık 4 yıl boyunca bir katil toplumda gezdi, çocuk yetiştirdi, elini kolunu sallaya sallaya dolaştı”