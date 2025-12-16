Cumhuriyet Savcısı'nı katletmişti: Dava ertelendi

İstanbul Çekmeköy'de Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda 3 Eylül saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül'ün yargılanmasına başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa Can Gül, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Can Gül, hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEKTEYİM"

Tutuklu sanık Mustafa Can Gül savunmasında, “Ben psikolojik tedavi görmekteyim. Psikolojik tedavi için haplarımı kullanmaktayım. Benim şimdiki savunmalarım doğrudur" dedi.

"PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRMEDİ"

Hayatını kaybeden Ercan Kayhan'ın eşi, "Ben o gün orada değildim olayı görmedim, sanıktan şikayetçiyim en yüksek cezayı almasını istiyorum. Olaydan sonra sanık hiçbir şekilde iletişime geçmedi pişmanlığını dile getirmedi" dedi. Oğlu ise, "Babam insanlara yardım eden birisi olduğu için sanığa da başka konularda hep yardımcı oldu. Ama sanıktan iş göremeyince elini ayağını çekti. Sanık da bunu kaldıramadığı için takıntılı hale geldi. Olaydan sonra bize ulaşmadı" dedi.

"SANIK BENİ BIRAKIP ERCAN'A YÖNELDİ"

Hayatını kaybeden Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan ve tanık olarak dinlenen Bilal Bilgin, “Ercan ile işletmede fiili ortaklığımız vardı, ben olay günü mutfakta sipariş hazırlıyordum. Bu sırada sanık Mustafa mutfağa geldi. Kapı zaten bir taneydi, işletmenin ise toplam 2 kapısı vardı. Sanık o gün kapalı olan kapıdan işletmeye giriş yaptı. Sanık mutfağa geldiği zaman doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin' şeklinde konuştu. Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan beye yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim ama Ercan yere düşmüştü. Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girip haber verdim, döndüğümde vefat etmişti. Ercan'ın sanığa hakaret ya da herhangi bir sözü olmadı, sadece 'Neden geldin ben sana gelme demedim mi' şeklinde bir sözü oldu. Olay günü 14.30-15.30 sıralarında sanığı işletmenin yakın çevresinde görmedim, sadece olay sırasında gördüm" ifadelerini kullandı.

Bilal Bilgin'in beyanı esnasında araya girerek konuşan sanık Mustafa Can Gül'ün duruşma salonu dışına çıkarıldı. Sanık Gül, bir süre sonra tekrardan duruşma salonuna getirildi.

"SANIĞIN SAVUNMALARINI KÜLLİYEN YALANDIR"

Sanığın, "Beni bu işe Bilal sürükledi, ben öldürmeyecektim" şeklindeki ifadesi sorulan Bilal Bilgin, “Sanığın savunmalarını külliyen yalandır. Ercan ile bir problemimiz yoktur. Daha öncesinde sanığın cam kırma eylemi doğrudur. İlk olarak şikayetçi olmuştuk ancak sonrasında Ercan beyin rızası üzerine şikayetten vazgeçtik. Sanık bana bıçak ile geldiğinde ben tezgahın arkasına geçerek kurtuldum. O sıra zaten Ercan geldi. Ben sanık ile 3 yıldır çalışmıyorum. Bir alacağı yoktur" dedi.

"SANIĞIN, ERCAN'IN BOĞAZINI DAİRESEL HAREKETLERLE KESTİĞİNİ GÖRDÜM"

Restorandaki müşterilerden tanık Celal Can, “Olay günü nişanlım Ayşegül Temel ile işletmeye gitmiştik. Ercan bizim aile dostumuz olurdu. Bir süre sohbet ettik, kalktığında Ercan olayın olduğu bölüme gitti. Biz sanığın geldiğini gördük ancak kendisini tanımadığımız için önemsemedik. Sanık mutfağa gitti, Bilal'i kovalıyordu. Ben şakalaşıyorlar sandım. Ercan müdahaleye gitti, Ayşegül sanığın elinde bıçak gördüğünü söyledi bunun üzerine ben yanlarına koştum. Sanık Ercan'ı boynundan tutmuş ve eğilmiş vaziyettelerdi. Her yerde kan vardı. Ercan'ın boğazından yoğun kan akıyordu. Aklıma hemen bitişikteki jandarma karakolu geldi, oraya araçla gittim. Durumu nöbetçilere anlattım. Birlikte hemen işletmeye döndük; sanığı işletmenin dış çıkış kapısında gördük. Jandarmalar sanığı muhafaza altına aldılar. Sanığın Ercan'ın boğazını dairesel hareketle kestiğini gördüm. Bu olayı bilerek ve isteyerek yaptı. Bilal'in yalnızca kovalandığını gördüm. Bilal'in kovalandığı sırada sanığın elinde bıçak olduğunu görmedim" dedi.

"ERCAN ABİNİN ACI İÇİNDE BAĞIRDIĞINI GÖRDÜM"

Tanık Ayşegül Temel beyanında ise, “Olay günü nişanlım Celal Can ile işletmeye yemek için gittik bir süre oturduk. Ardından siparişlerimizi verdik. Ercan abi mangalın başına geçti. Bu sırada sanık geldi. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır mekana gitmekteyim. Sanığı burada hiç görmedim. Ben sanığı müşterilerden biri sanmıştım. Ardından Ercan'ın elinde maşa ile mutfak kısmına gittiğini gördüm. Bir süre sonra Ercan abinin acı içinde bağırdığını duydum ardından oraya baktığımda sanık ile maktulü mutfağın giriş kapısında gördüm. Sanık makulün hemen arkasındaydı. Yaklaştığım zaman sanık sol kolu ile Ercan abinin başını kavradı; bıçak ile maktulün boğazını kesti. Ercan abi sonra yere düştü. Ardından sanık maktulün üzerine doğru yeniden bir şey yapar gibi oldu. Ancak ben o an duruma dikkat edemedim. Ambulansı arayanlardan biri bendim" dedi.

"MAĞDURUN BOĞAZINDAN KESTİ"

Bir başka tanık ise beyanında, "Olay günü ilgili işletmeye yemek yemeğe gitmiştim. Her şey normaldi. Bir müddet sonra bağrışma sesleri geldiğini duyduk. Bu sesler mutfağın olduğu kısımdan geliyordu. Aramızdaki mesafe 20-30 metre kadardı. Bağrışmadan sonra sese yöneldik. Bu sırada maktulün yere düştüğünü gördüm. Ardından sanık 'Allahu Ekber' diyerek mağdurun boğazından kesti. Çok kısa süre sonra jandarma ekipleri geldiler, olay bu şekilde son bulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMA VAATLER VERDİ"

Tutuklu sanık Mustafa Can Gül'ün annesi, “Ben tanıklık yapmak istiyorum. Sanık benim oğlum olur. Ben olayı görmedim. Ercan Kayhan ile oğlum bir dönem yakındı. Ercan, oğlumu çevresinden uzaklaştırdı. Oğlum boşluğa düştü. Oğlumun alacağı vardı. Oğlum çok emek verdi, 19 yaşındaki çocuğa çok vaatler verdi. Maktul, oğluma, 'Seni okutacağım, sana ehliyet alacağım' şeklinde vaatler verdi. Oğlum maktulü bir baba, abi olarak görüyordu. Maktul sonra çevresinden uzaklaşırdı. Oğlumun girdiği işlerden de çıkartılmasını sağladı" dedi.

"OĞLUMUN GİRDİĞİ İŞLERDEN ÇIKARILMASINA SEBEP OLDU"

Tutuklu sanık Mustafa Can Gül'ün babası, “Ercan beyi iyi tanırım. Ben oğluma, 'sen emeğini alacaksın çalışıyorsun ama paranı alamazsın' dedim. Oğlum bu şekil çalışmaya devam etti. Oğlum maktulü baba olarak görüyordu. Geçen yıl 7 bin lira kırılan cam parası verdim. Çok kez Ercan bey ile iletişim kurup aralarını yapmaya çalıştım. Ama alacağını vermedi. Oğlum, maktulün işletmesinden çıktıktan sonra işe girdi ancak çalışmaları uzun süre olmadı. İş yerlerinde 'Oğlumu neden işten çıkardınız' diye sorduğumda 'Böyle olması gerekiyor' denildi. Benim anladığım kadarıyla oğlumun işlerden çıkarılmasına maktul sebep oldu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporunun sonucunun beklenmesi, üç tanığın dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Ocak Çarşamba gününe ertelendi.