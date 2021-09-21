D-100’de yolcu midibüsü tarlaya uçtu: 7 yaralı
Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan midibüsün kontrolden çıkarak mısır tarlasına uçtuğu kazada 7 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleşen kazada, Sakarya-Düzce D-100 karayolu Hasanbey Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Selahattin S. idaresindeki 81 ABF 486 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarında bulunan mısır tarlasına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Selahattin S. ile midibüste yolcu olarak bulunan C.A., A.A., O.C., İ.Ç., R.C. ve A.Ş.A. isimli toplam 7 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerce midibüs içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede trafik kontrollü şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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