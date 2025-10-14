Cumhuriyet Gazetesi Logo
Danla Bilic'i darbeden Berk Çetin'in duruşma tarihi belli oldu

14.10.2025 12:49:00
Haber Merkezi
Ünlü fenomen Danla Bilic'e gittiği spor kulübünün kafeterya bölümünde fiziksel şiddet uygulayan Berk Çetin hakkında ‘Kadına karşı basit yaralama’dan 1,5 yıl hapis cezası istenen davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e, İstanbul, Eyüpsultan'da eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından fiziksel şiddet uygulandı.

KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomenin darbedilmesi üzerine açılan soruşturma tamamlandı.

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Çetin hakkında, ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

7 Ekim’de ilk duruşması görülmesi planlanan dava, hâkim izinli olduğu için yapılamamıştı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre yeni duruşma tarihi belirleyen dosyanın hâkimi, duruşmanın 10 Şubat 2026 günü saat 09.50’de görülmesine karar verdi.

