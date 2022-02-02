Dario Moreno’nun adı Balkan Panorama Film Festivali'nde yaşayacak

02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:58

Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Balkan Panorama Film Festivali’nin en değerli ödülü olan Sarı Şemsiye ödülünün adı ‘Sarı Şemsiye Dario Moreno Ödülü’ oldu.

Bu yıl 21 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin bu yılki Danışma Kurulu’nda Istvan Szabo, Rade Šerbedzija, Milcho Manchevski, Ediz Hun, Lazar Ristovski ve İgor Galo yer alacağı duyuruldu.

“GERÇEK ANLAMDA ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM FESTİVAL”

Festivalin İcra Direktörü ve Rumeli Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Murat Tufan ‘Şu ana kadar yapılan başvurulardan hem Türkiye hem Balkanlarda büyük ivme kazandığımızı ve ilgi gördüğümüzü söyleyebilirim. Yalnızca festivalimizin resmi sitesi aracılığıyla duyurduğumuz başvuru tarihleri neredeyse aynı gün yaklaşık 10 Balkan ülkenin sinema genel müdürülükleri tarafından haber olarak aktarılmakta ve kendi sitelerinde ilan edilmektedir. Dolayısıyla İzmir yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa gerçek bir uluslararası uzun metrajlı film festivaline kavuşmakta ve sinema camiasında adını duyurma fırsatını bulmaktadır. İzmir’e gelen konuklar da bu şehre aşık olup kendi ülkelerine dönmekte ve uzun yıllar boyunca bir çeşit reklamını yapmaktadırlar. Bizim tecrübemize göre de bu en önemli ve en etkileyici reklam türü olmaktadır.’ dedi.

SARI ŞEMSİYE DARİO MORENO ÖDÜLÜ

Festivalin Kurucusu ve Direktörü Doç. Dr. Sali Saliji Düzenleme Kurulu toplantısından çıkan önemli ve anlamlı bir karardan söz etti:

“Şu ana kadar ulusal ve uluslararası olmak üzere 10 dalda festivalimizin sembolü olan Sarı Şemsiye ödülünü verdik. Kısa bir süre içerisinde ödül sayısını 14’e çıkarmayı amaçlıyoruz. Ancak son iki yıl boyunca hem ulusal hem uluslararası uzun metrajlı filmlerin bir arada yarışabileceği bir dalının oluşturulması için hem Türkiye’den hem Balkan ülkelerinden talepler gelmeye başladı. Biz de bu talepleri değerlendirdik. Danışma Kurulumuza bu konuyu ilettik ve onlar bu konuya sıcak baktıkları için bize bir takım önerilerde bulundu. Bu doğrultuda BPFF Düzenleme Kurulu’nda bir toplantı yaptık ve bu yılki festivalden itibaren ulusal ve uluslararası uzun metraj filmlerin bir arada yarışacağı ve ayrı bir uluslararası jüri tarafından değerlendireceği bir yarışma yapmaya karar verdik. Bu ödül Sarı Şemsiye Dario Moreno Ödülü adını taşıyacaktır. Dario Moreno müzik ve sinema sanatı söz konusu olunca hem İzmir hem Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmuştur. Ne yazık ki ülkemizde daha çok şarkıcı kimliği ile tanıdığımız Dario Moreno sinema tarihine mal olmuş filmlerde önemli roller oynamıştır ve 47 yıllık yaşamında yaklaşık 40 uzun metrajlı film sığdırmaya başarmıştır. İzmir ve Türkiye aşığı olan Dario Moreno’nun adını festivalimiz aracılığıyla yaşatmak bize onur vermektedir.”

BAŞVURU TARİHLERİ 04 MART'A KADAR DEVAM EDİYOR

16 Balkan ülkesini kapsayan festivale uzun metraj ve kısa metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmleri kabul etmekte. Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları yalnızca festivalin resmi sitesi üzerinden online ve ücretsiz olarak yapılabilmektedir. 20 Aralık 2022’de başlayan başvurular 04 Mart 2022’ye kadar açık kalacaktır. Ön Jüri tarafından değerlendirilecek olan başvuru sonuçları 04 Nisan 2022 tarihinde festivalin resmi sitesinde (www.bpff.art veya www.bpff.com.tr) ilan edilecektir.

DARİO MORENO KİMDİR?

Gerçek ismi David Arugete olan Dario Moreno bir şarkıcı, besteci, piyanist, gitarist ve sinema oyuncusudur. 3 Nisan 1921 tarihinde Aydın’da doğmuş olmakla birlikte bazı belgelerde Mezarlıkbaşı semti İzmir’e bağlı olduğu için İzmir’de doğdu olarak kabul ediliyor. Yetim büyüdüğü için gençlik yıllarında pek çok farklı işte çalıştı. Getir götür işlerinde çalışan Moreno geceleri de Milli kütüphaneye gidip Fransızca çalışıyordu. Hayatındaki ilk konserini Konak vapur iskelesinin üzerindeki gazino’da verdi. Bomonti Gazinosunda sahne almak üzere 2 gün için gittiği Ankara’da 2 yıl kadar yaşadı. Ankara’dayken arkadaşı ünlü şair Orhan Veli idi. İstanbul’a geldiğinde Fritz Kerten’nin orkestrasında solist olarak devam etti. Moreno 1946 yılında Atina’ya gitti. Burada şörhetlenince ve iyi para kazanınca Paris’e gitti. Burada 1951 yılından sinemaya oyuncu olarak adımını atıyor ve 1968 yılına, yani ölümüne kadar tam 34 uzun metrajlı filmde rol alır. 1953 yılında Henri-Georges Cluzot’un yönetiği ‘Dehşet Yolcuları’ filminde Yves Montand karşısında başarılı bir oyunculuk sergiler. Bu film ise Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödülü, Oyuncular ise sergiledikleri performanslarından dolayı Özel Charles Vanel Ödülü’nü kazanır. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve BAFTA’da En İyi Film Ödülünü kazanır. Bu film sinema tarihinin gerilim tarzındaki filmlerin arasında tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer almaktadır. 1971 yapımı Kanun Kuvveti (The French Connection) adıyla tanınan filmin yönetmeni William Friedkin 1977 yılında ‘Deheşet Yolcuları’nın Amerikan versiyonunun da ‘Sorcerer’ adıyla çeker ve büyük başarı elde eder. Dario Moreno filmlerin çoğunda dönemin en büyük oyuncularıyla önemli roller oynar. Bunların arasında kuşkusuz ki Louis de Funes, Fernandel, Brigitte Bardot ve Bernard Fresson gibi oyuncuları anmak gerekir. Ülkemizde Dario Moreno’nun sinemayla olan ilşkisi geniş kitliler tarafından ne yazık ki 1959 yapımı ‘Gel Benimle Dans Et!’ adlı filmindeki Brigitte Bardot ile dans etme sahnesiyle sınırlıdır.