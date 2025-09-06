Darüşşafaka’da 114 yeni öğrenci için uyum programı yapıldı: ‘Hayallerimin ötesindeyim’

Darüşşafaka’ya yeni başlayacak 114 öğrenci ve velileri için uyum programı yapıldı. Veliler, üç gün kaldıktan sonra çocuklarına veda ederek okuldan ayrıldı. Program boyunca çocuklar okulu gezdi, öğrenci yaşamına ilişkin bilgiler edindi, oynadı, eğlendi.

Yeni öğretim yılında okula 43 ilden 55’i kız, 59’u erkek 114 yeni öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden üçüyle okulda buluştuk, onları ve annelerini dinledik.

Aras Çağan Ağca, Darüşşafaka’yı annesinden öğrenmiş ama otobüste de okulu tanıtan bir poster görmüş. Sınavı 22. sırada kazandığını anlatan Aras, “Sonra biraz annemle konuştuk, bana Darüşşafaka’da okuyacaksın dedi. Ben de burada okumak çok prestijli olduğu için gelmeyi çok istedim” dedi.

Okulu ilk gördüğünde büyüklüğünden etkilendiğini söyleyen Aras, burada iyi bir eğitim hayatı geçirmeyi beklediğini, bilim insanı olmayı hedeflediğini anlattı.

Arası’n annesi Tuğçe Çetin, oğlunun Daçkalı olması ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

“Ben de oğlum gibi bir çocuktum ama beni Darüşşafaka’nın sınavına bile sokmadılar. Ama üniversitedeyken bir değişim programı ile ‘Japon Darüşşafakası’na gittim. Annesi ya da babası ölmüş başarılı öğrencilere eğitim desteği veren Ashinaga’da bir ay kaldm. Oradayken ilk kez annesiz ya da babasız olmanın eksikliğini hissetmedim.

Eğitimciyim ve bu okulun çok kıymetli olduğunu biliyorum. Aras üstün zekâlı, kendisi gibi çocuklarla bir arada olması ve potansiyelinin ortaya çıkarılması çok önemli.”

OKÇULUK DA OLSA

Lale Hamzaçebi’den de sınavı kazandığını nasıl öğrendiğini ve sonrasını dinleyelim: “Ablam söyledi kazandığımı. Çok sevindim. Okula ilk geldiğimde biraz karışık geldi başta. Her şeye ayrı bina var. Yatılı olmasını sevdim. Okulda hayal edebileceğimden daha çok şey var, her şey var. Bir de okçuluk sporu olsaydı iyi olurdu.”

Lale’nin annesi Fatma Zehra Hamzaçebi de kızının, bu okuldan sadece akademik olarak çok donanımlı değil, çok yönlü, sosyal, sanatsal yönleri gelişmiş, birey olabilmiş bir genç olarak mezun olmasını hayal ettiğini söyledi.

Ada Nehir Akarsu, sınavı kazanınca hem üzülmüş hem sevinmiş. Okulun yatılı olduğunu öğrenince sınava girmek istemediğini belirten Ada, sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:

“Biraz korktum çünkü anneme çok yapışıktım. İstemediğimi söyledim Sınava girdim ama hiç beklentim yoktu, çok zordu. Bu aralar biraz kaygılıyım ama alıştıktan sonra her şey çok güzel olacak.

Ablam Marmara Üniversitesi’ni kazandığında ben de Boğaziçi’ni kazanacağım demiştim. Şimdi bu hedefe bir adım daha yaklaştım.”

Zehra Sinem Akarsu da kendilerini bir Darüşşafaka mezununun yönlendirdiğini anlatarak “Bana ilk söylediklerinde gönderemem dedim. Sonra kafamda oturtmaya çalışırken kızımın öğretmeni bizi ikna etti.

Muhteşem bir okul. Dilerim ki sekiz yıl sonra buradan mezun olduğunda kendi ayakları üzerinde duran, donanımlı, başarılı güçlü bir birey olsun.”

KİŞİSEL YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Genel müdür Ebru Arpacı: “2025-2026 öğretim yılında da ülkemizin dört bir köşesinden gelen bini aşkın babası ve/ veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, başarılı çocuğumuza fırsat eşitliği sunacağız. Yeni öğrencilerimiz ve ailelerine yönelik oldukça kapsayıcı, Darüşşafaka’daki hayatı öğretici bir oryantasyon programı hazırladık. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, öğrencilere sadece tam burslu ve yatılı nitelikli eğitim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda nitelikli bir eğitim sistemiyle onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Eğitim programlarımız, akademik başarıyı teşvik etmenin yanı sıra sosyal gelişimi önceliyor, yaşam becerisine ve kişisel yeteneklerin keşfedilmesine odaklanıyor.”

KAPASİTE ARTACAK

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç: “162 yıldır çocuklarımıza ‘eğitimde fırsat eşitliği’ sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana binlerce öğrencimize nitelikli eğitim olanağı sunarak onları yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüven sahibi, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştiriyoruz. Daha fazla çocuğumuza eğitimde fırsat eşitliği olanağı tanıyabilmek için de ‘Yeni Kampüs Projemizi’ hayata geçiriyoruz. Projemiz tamamlandığında Maslak’taki kampüsümüzün kapasitesi önemli ölçüde artacak, çok daha fazla çocuğumuzu Darüşşafaka çatısı altında parlak bir gelecek hazırlayabileceğiz.”