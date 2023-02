'DASK’ın önemi iş işten geçmeden anlaşılmalı'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:17

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:28

6 Şubat’ta meydana gelen ve merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremler, can kayıplarının yanı sıra büyük ölçüde maddi hasara da yol açtı.

Deprem sigortası yaptırmanın önemine dikkat çeken Gayrimenkul danışmanı Tolga Andaç, “Ülkemizde ne yazık ki sigorta bilinci çok düşük. Maalesef iş işten geçtikten sonra sigortanın önemini anlıyoruz. 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi, ‘zorunlu deprem sigortası’ olarak bilinen DASK’ın önemini bir kez daha gösterdi. Geç kalınmış sigorta taleplerinin hiçbir faydası yok, zamanında önlem alınmalı” dedi.

POLİÇELER YENİLENMİYOR

Uzmanların beklenen İstanbul depreminin her an gerçekleşebileceği, bu nedenle önlemlerin hızlandırılması gerektiği yönünde uyarılar yaptığını hatırlatan Tolga Andaç, “Sektörde gözlemlediğimiz kadarıyla alım satım işlemlerinde zorunlu olan DASK, satış sonrası vatandaşlar tarafından yenilenmiyordu. Bu anlamda vatandaşlara poliçelerini yenilemeleri, mevcut poliçelerini de gözden geçirmeleri konusunda çağrı yapıyoruz. Şu an başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de DASK poliçesi sayısı, olması gerekenin hâlâ altında. Bu önemli bir sorun. Vatandaşlar bu konuda bilinçli olmalı” diye konuştu.