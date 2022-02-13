Datça'da arıtma havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde arıtma havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
13 Şubat 2022 Pazar, 22:58
Datça'da arıtma havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Muğla'nın Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde özel bir zeytinyağı çiftliğine ait arıtma havuzuna, bugün saat 15.00 sıralarında bir köpek düştü.

Köpeği gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı bir ekip, 15 dakikalık çalışmaları sonucunda arıtma havuzuna düşen köpeği iple bağlanarak kıyıya çekti.

Yapılan kontrolde, sağlık iyi durumu iyi olan köpek serbest bırakıldı.


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