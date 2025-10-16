Davutoğlu’nun konferansı iptal edildi: Gelecek Parti’den tepki geldi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Gazze konulu konferansına izin vermediğini iddia etti.

Gözel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Profesör Doktor Sn. Ahmet Davutoğlu bir süre önce Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden davet almış ve üniversitelerinde Gazze ve Filistin'i odak alan "21. Yüzyılda Adalet Arayışı ve Diplomasi" adlı "Soykırıma Karşı Vicdani Duruş" mottolu bir konferans vermesi talep edilmişti.

Gününde saatinde mutabık kaldığımız, iç siyasetten tamamen uzak bu program maalesef iptal edildi. Neden dersiniz? Rektörlük yetkilileri programı haber alıp dekanlıkları arayarak "Bu program için salon vermeyin, başvuru dahi almayın, tüm salonlar dolu deyin" talimatı verdiği için. Benim yıllarım bu organizasyonlarla geçti. Ellinin üzerinde üniversitede konferans verdim. İki yüze yakın üniversite programı düzenledim. Dolayısıyla bu ayak oyunlarını iyi bilirim.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün bir ilim adamı olan Sn. Davutoğlu'na bu yaptığı ilim ahlakına sığmadığı gibi bir Başbakan'a yaptığı bu saygısızlık devlet adabına da aykırıdır. Sn. Davutoğlu 16-21 Ekim'de Oxford ve Londra'da davet edildiği Üniversite ve Enstitülerde Gazze odaklı çok sayıda konferans verecek. Dünyanın hemen her ülkesinden - üniversitesinden davet alan bir devlet ve ilim adamının kendi ülkesinde bir üniversitede buna maruz kalması açıklaması olmayan bir garabettir."