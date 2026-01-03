Demans hastası annesini istismar ederek TikTok'ta para isteyen kadına soruşturma!

İstanbul’da TikTok’ta canlı yayın yapan 24 yaşındaki Zeynep Zer’in, demans hastası annesi Efruz Zer için para istemesi tepki çekti.

İhbarlar üzerine polis ve sosyal hizmetler eve gitti. Görüntüler “yaşlı istismarı” tartışması başlattı, Zer hakkında soruşturma açıldı.

TAKİPÇİLERİNDEN PARA İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul’da TikTok üzerinden canlı yayın yapan 24 yaşındaki Zeynep Zer, 55 yaşındaki demans hastası annesi Efruz Zer için pizza alacağını ve elektrik faturası ödeyeceğini söyleyerek takipçilerinden jeton yani para istedi.

Yayın görüntülerinin yayılması üzerine çok sayıda kişi, yaşlı kadının durumu için yetkililere ihbarda bulundu.

İhbarların ardından polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri canlı yayın sırasında eve giderek inceleme yaptı.

İddialara göre; demans hastası kadın, uzun süre ayakta ve bitkin hâlde yayında tutuldu, yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle kameraya çıkarıldı ve temel ihtiyaçları ihmal edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin artması üzerine Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Zer’in daha sonra açtığı yayında kendisini şikâyet edenlere küfrettiği ileri sürüldü. Zer, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.