Deniz Yavuzyılmaz paylaştı: AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" başlığı ile yaptığı açıklamada Yavuzyılmaz, helikopter başına ödenen kira ücretlerine dikkat çekti.

Yıllık 552 milyon lira ödemenin olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!" dedi.

"DEVASA TUTARDAKİ ÖDEMELERİ TESPİT ETTİK"

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin;

Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik.

TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen;

Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar

Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar

Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar

Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira

Yıllık 552 Milyon Lira!

Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!"