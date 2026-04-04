Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 25’lik ‘sessiz’ zam operasyonu, elektriği az tüketenin de, çok tüketenin de canını yakacak

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, EPDK kararıyla elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AKP’nin elektrik zammı oyununu rakamlarla ortaya çıkardık EPDK üzerinden yapılan yüzde 25’lik “sessiz” zam operasyonu, 4 Nisan 2026’dan itibaren; Elektriği az tüketenin de, çok tüketenin de canını yakacak! Peki AKP’nin 4 Nisan elektrik zammı, 4 farklı elektrik tüketim senaryosuna göre faturalara nasıl yansıyacak?

Senaryo 1. Yalnız yaşayan/Emekli - Aylık 150 kWh Tüketim: En düşük tüketimde bile fatura 389 TL’den 488 TL’ye çıktı! Tasarruf yapsanız da AKP’nin zam duvarına çarpıyorsunuz!

Senaryo 2. 4 Kişilik Aile – Aylık 230 kWh Tüketim: Kıt kanaat geçinen bir ailenin ortalama tüketimi olan faturanın bedeli 596 TL’den 744 TL’ye çıktı!

Senaryo 3. Sınır Hattı – Aylık 240 kWh Tüketim: “Kademeli tarife” tuzağının başladığı günlük 8 kWh ve üzeri tüketim yapan abonelerde, 933 TL’lik fatura 1.166 TL’ye çıktı!

Senaryo 4. Yüksek Tüketim – Aylık 300 kWh Tüketim: Fırın, çamaşır ve bulaşık makineleri, ütü, klima ve teknolojik ürünleri “normal” sıklıkta kullanan abonelerin kolaylıkla ulaşabileceği aylık 300 kWh’lık tüketimde ise fatura 1.166 TL’den 1.457 TL’ye çıktı! Bunun adı, az tüketen, çok tüketen demeden tüm vatandaşların enerjisini sömürmektir! Not: Henüz ulusal tarife açıklanmadığı için, %25’lik zam, faturadaki maliyet kalemlerine oransal olarak dağıtılmıştır."