Denizde bulduğu poşetteki madde patlayınca kolunu kaybetti

Muğla'da balık avlarken denizde gördüğü poşeti alan Tugay Gürtekin, poşeti açtığında yaşanan patlama sonucunda sağ kolunu kaybetti.

AA
03 Nisan 2022 Pazar, 15:01
Denizde bulduğu poşetteki madde patlayınca kolunu kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize bulduğu poşetteki maddenin patlaması sonucu bir kişinin kolu koptu.

Arkadaşıyla balık avlamak için tekneyle Yanıklar Mahallesi'ne giden 55 yaşındaki Tugay Gürtekin, denizde gördüğü siyah poşeti aldı.

Poşeti açtığı sırada meydana gelen patlama sonucu Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu.

Tekneyle kıyıya ulaştırılan Gürtekin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PATLAYAN MADDENİN NE OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Gürtekin'in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin poşetteki patlayıcı maddenin ne olduğunu ve bölgeye nasıl geldiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.




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