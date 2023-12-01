"Denizden arıtma yapılmalı!"

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Muğla’da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü’ndeki Hekimköy Sitesi sakinleri ile toplantıda buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve mevcut çalışmalar, su durumu ve arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Aras, “Bodrum özellikle salgın döneminde ciddi bir büyümeyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık üç katına çıkan bir nüfus yoğunluğu Bodrum’da yeni bir dönemi bizlere getirdi. Bodrum, bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Biz, zaman zaman bu konuda açıklama yaptık ama çok da fazla etkili olmadı” dedi.

“SU TÜKETİMİ 3 KATINA ÇIKTI”

Kent nüfusunun artışıyla birlikte yaşanılan sıkıntılara ve su tasarrufu çağrısında bulunan Aras, “Su tüketimi son dönemde üç katına çıktı. Bodrum’da şu an 28 bin havuz bulunuyor ve bu orana bakıldığında ciddi bir su sarfiyatının olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın havuzlarını kışın boşaltmamasını istiyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahillerdeki ve otellerdeki duşlarda aşırı su tüketimin olduğuna, denizden arıtma tesislerinin devreye sokulması gerektiğine, mevcut arıtma tesislerinin sağladığı geri dönüşüme ve Akbelen’deki su mücadelesine de değindi.