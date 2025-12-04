Denizli'de evde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Olay, iki gün önce akşam 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Kız kardeşi ile birlikte erkek arkadaşının evine giden Jahani, bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartıştı.

Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırdı.

Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağı'nda jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan çocuğun alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yakalanan Burak K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.