Denizli’de yem karma makinesine kapılan genç hayatını kaybetti

29.12.2025 20:10:00
AA
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yem karma makinesinin şaftına kapılan 26 yaşındaki Mustafa Ali Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Dodurga Mahallesi’nde Mustafa Ali Sönmez (26), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yem karma makinesinin şaftına kapıldı.

Olayı fark eden yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Sönmez’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

