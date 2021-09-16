Denizli'de 2 buçuk saat içinde 10 deprem meydana geldi

16 Eylül 2021 Perşembe, 13:18

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre; Denizli’nin Çal ve Honaz ilçelerindeki depremlerin ilki saat 06.05’de yaşandı. Merkez üssü Çal ilçesinin Karapınar Mahallesi olan 3.8 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

İki buçuk saat içinde en büyüğü 3,8 büyüklüğünde, en küçüğü 0,9 büyüklüğünde 10 deprem meydana geldi.

Buna göre Çal’ın Karapınar Mahallesi’nde belirli aralıklarla 3.8, 2.2, 1.4, 1.6 ve 2.3, Baklancakırlar Mahallesi’nde 1.4 ve 0.9 büyüklüğünde yaşanırken, Honaz ilçesinin Güreyik Mahallesi’nde 1.9, Kocabaş Mahallesi’nde 1.7 ve Kaklık Mahallesi’nde ise 2.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Cal’ın Karapınar Mahallesi’nde saat 06.05’te başlayan sarsıntılar, 08.37’de merkez üssü Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi olan 2.4 büyüklüğündeki depremle sürdü.