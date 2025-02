Denizli’de Kent Market hizmete girdi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:59

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen Kent Market, yoğun katılımın olduğu görkemli bir törenle açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Çavuşoğlu, Denizli halkına peş peşe müjdeler verdi.

18 Şubat Salı günü elim bir kaza nedeniyle ertelenen açılış, 15 Mayıs Kent Lokantası yanında gerçekleşti. Açılışa CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, EŞİ Nurcan Zeyrek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, dayanışma ile yüzü gülen insanların yaşadığı, mutlu şehir Denizli yolculuğunda yeni bir adımı attıklarını söyledi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu şehrin kaynaklarını doğru şekilde elbirliğiyle yönetirsek, kimsenin kimseye ihtiyacının kalmadığı bir şehri beraber yaratacağız. Her geçen gün halkımızın sorunlarını çözmek için mücadelemize devam ediyoruz. Bu mücadelemize başlattığımız yolculukta Kent Lokantamızın açıldığı 25 Eylül’den bu yana 100 bin kişiye sıcak yemek, 24 Ocak’ta açmış olduğumuz Emekli Evim de bugüne kadar tam 20 bin emeklimize sıcacık çay ikram etmenin keyfini yaşıyoruz. Mobil ikram araçlarımızda her gün sıcak çorba ikramlarımızla halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz ” diye konuştu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN PEŞ PEŞE MÜJDELER

Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çavuşoğlu, kent merkezinde kaldırım işgali ve hatalı araç parkına yönelik çalışmalardan, ramazan ayında gerçekleştirilecek sosyal yardımlara, toplu ulaşımda gerçekleştirilecek gece otobüsü uygulamalarından pek çok hizmete uzanan çalışmaları paylaştı. Başkan Çavuşoğlu, “ ‘Denizli’nin kaldırımları, Denizli’nin yayalarına, annelerine, çocuklarına aittir’ diyerek kaldırım işgallerine son verdik. Beş otoparkımızda bir saat boyunca parkları ücretsiz hale getirdik. Dayanışma şiarımızı artırıyoruz, ramazan ayı boyunca 20 bin ailemize 750 liralık yardımımızı başlatıyoruz. Denizli sokaklarında artık gece 01.30 da bile belediye otobüslerini göreceksiniz. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren ilk etapta üç ayrı hattımızda belediye otobüslerimiz artık 24 saat çalışacak” dedi. Başkan Çavuşoğlu’nun konuşması sık sık slogan ve alkışlarla kesilirken, açılışa gelen vatandaşlar uzunca süre Başkan Çavuşoğlu’na sevgi gösterisinde bulundu.

30’A YAKIN KENT BÜFE, 10’A YAKIN KENT MARKET

Kent Market’in Aktepe TOKİ, Meska Evleri ve İstiklal Mahallesi’nde yeni şubelerinin açılacağını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, Kent Marketler ile birlikte Denizli halkının Kent Büfe adıyla pek çok noktada güvenilir ve uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanına sahip olacağını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “2029 yılına kadarki süreçte 30’a yakın Kent Büfe, 10’a yakın Kent Marketler ile halkımızın hizmetinde olacağız. Bugün bizimle olan Manisa Belediye Başkanımızın bize uzattığı dayanışma eli ile birlikte yapmış olduğumuz işbirliği sayesinde Kent Marketlerimizde mandıra ürünlerimizi Manisa Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla temin edeceğiz. Marketlerimizdeki ekmekleri de Merkezefendi Belediyemizin Halk Fırını’ndan temin edeceğiz” diye konuştu.

“YANDAŞINI ZENGİN EDENLERE İNAT, HALKIMIZI ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ”

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu şehirde dayanışmayla sosyal belediyeciliği her geçen gün büyüteceğiz. Bu şehirde yaşayan herkesin mutlu olması bizim tek şiarımızdır. Her zaman, her koşulda söylediğim gibi bu kardeşinizin her şeyi yapacağına ama bir tek şeyi yapmayacağına emin olabilirsiniz. Her taşın altına girer, her zorluğun üstesinden geliriz ama bu kardeşinizin boğazından bir tek haram lokmanın geçmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bugüne kadar yandaşını zengin edenlere inat, halkımızı zenginleştireceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini kendilerine aktaranlara inat, halka aktarmaya devam edeceğiz.”

ZEYREK’TEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEBRİK

Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, “Kent Market’in açılmasında iki önemli husus var. Kent Market’in içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Mandırası’nın ürünlerinin yer almasıdır. Komşu iki şehir bugüne kadar hiçbir şekilde ortak hizmet anlayışına kavuşmamış, ortak bir projeye imza atmamış. Bu vizyonundan dolayı Nuri Başkanımı çok tebrik ediyorum. İki şehrin kardeş olduğu ve ortak proje üreteceğimiz ilk adım Kent Market’tir, bundan sonra da devam edecektir. Denizlili vatandaşlarımız çok şanslı Nuri Başkan gibi bir başkanları var. İki hafta önce Genel Merkezimiz 11 ayrı anket firmasıyla bir değerlendirme yaptı, Nuri Başkanım Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde ilk üçe girdi kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel Denizlimize de böyle bir başkan yakışırdı” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRE YENİLİKLER GETİRMEYE DOYMADINIZ”

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun bugüne dek yaptığı hizmet ve çalışmaların büyük bir takdiri hak ettiğini söyledi. Arpacı, “Bu şehre yenilikler getirmeye doymadınız. Aynı şekilde ilçe belediye başkanlarımız da hizmet yarışınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. 31 Mart’ta bu şehri emin ellere teslim ettiniz. 11 ay gibi kısa bir sürede Denizli’deki değişimi fark ettiğinize eminim. Sadece Denizlililer değil, Türkiye’nin dört bir yanından Denizli övgüler alıyor” dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur da, göreve geldikleri ilk günden bu yana Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kentte hizmet anlayışı ile yaptığı çalışmaların mutlu şehir Denizli şiarına uygun olduğunu söyledi. Ertemur, “Sevgili Başkanıma teşekkür ediyorum, aynı anlayıştayız. Denizli daha da güzelleşecek, daha da mutlu bir şehir olacak. Bu şehir emin ellerde, her şey sizin sayenizde gerçekleşecek” diye konuştu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise, klasik belediyecilik faaliyetlerin ötesinde bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek “Denizlimize örnek olan, ekonomik anlamda alışverişinizi yapabileceğiniz, rahatlıkla gelebileceğiniz, insan onuruna yakışır bir şekilde alışverişinizi yapabileceğiniz, tamamen sizin hizmetinizde olacak bir marketin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde de bu marketimizi devam ettireceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti, Kent Market’te incelemelerde bulundu.

HALKIN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Açılışın ardından vatandaşlar Kent Market’i gezerek uygun fiyatlı ürünleri inceleme fırsatı buldu. İlk günden yoğun ilgi gören market, Denizlililerin bütçesine katkı sağlayarak ekonomik alışverişin yeni adresi olacak. Tanzim Satış Mağazaları ve Beltaş Marketler ile geçmişte büyük ilgi gören uygun fiyatlı alışveriş anlayışı, Kent Market ile Denizli’de yeniden hayat buldu. Market raflarında bakliyattan süte, ekmekten şekere kadar pek çok temel gıda ürünü yer alırken, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleri de satışa sunuldu.