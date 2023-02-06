Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Deprem bölgesinde hava durumu
Kahramanmaraş Pazarcık'ta bu sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem çevre 10 ilde de büyük yıkıma yol açtı. Bölgede hava şartları da oldukça çetin. Meteoroloji verilerine göre; Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı 2,5 derece. Depremin etkilediği bölgedeki bazı illerde ise kar yağışı var ve sıcaklık sıfırın altında.
Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerde de yıkım ve can kaybı korkunç boyutlarda.
Bölgedeki hava durumu da depremin etkisini maalesef artırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde hava sıcaklığı 7 derecenin altında seyrediyor. Bazı kentlerde ise sıcaklık sıfırın altında ve kar yağışı etkisini hissettiriyor.
Meteoroloji verilerine göre; Kahramanmaraş kar yağışlı 2,5 derece, Gaziantep kar yağışlı 2,5 derece, Osmaniye yağmurlu 7 derece, Şanlıurfa kar yağışlı 5,2 derece, Adıyaman kar yağışlı 3 derece, Kilis kar yağışı 3 derece, Hatay yağmurlu 5 derece, Diyarbakır kar yağışlı 2,2 derece, Bingöl kar yağışlı eksi 1 derece, Elazığ kar yağışlı 0 drece, Adana 7,5 derece, Mersin 7,5 derece, Karaman kar yağışlı eksi 3 derece, Konya kar yağışlı eksi 2,5 derece, Aksaray kar yağışlı eski 2 derece, Sivas kar yağışlı eksi 1 derece, Mardin yağmurlu 3 derece, Batman 7,6 derece.
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