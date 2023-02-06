Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasının içinde neler olmalıdır?
Bugün meydana gelen deprem, akıllara bir kez daha deprem çantası hazırlamanın önemini getirdi. Depreme hazırlıksız yakalanmamak için deprem çantasının evlerde hazır bulunması gerekiyor. Peki, deprem çantasında neler olmalı?
Ülkemizde ve tüm dünyada sıkça yaşanmaya devam eden depremler can almaya ve hasar vermeye devam ederken, depremden en az hasarı alabilmek için bazı tedbirler alınması gerekiyor. Bu tedbirlerden birisi de olası bir deprem sonrası, yardım ekipleri ulaşana kadar temel ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz malzemelerin bulunduğu deprem çantası hazırlamak.
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yarım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşınlaması ve değerli evrakların saklanacağı bir afet çantası gereklidir. Hazırlanan çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çantada kendimiz dışında sorumlu olduğumuz kişi veya kişilerin (engelliler, yaşlılar, bebekler) ve varsa evcil hayvanların da gerekli ihtiyaçları bulunmalıdır.
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Afet çantası, acil tahliye gerektiren bir durumda kısa sürede ikamet yerini tahliye edebilmek için hazırlanmış, içinde sahibinin belli bir süre gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzeme olan çanta diye tanımlanabilir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanız 'kolay ulaşacağınız bir yerde' saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
DEPREM ÇANTASININ İÇİNDE NELER OLMALI
GIDA:
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
ÖNEMLİ BELGELER:
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
GİYECEKLER:
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
SU:
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
HİJYEN MALZEMELERİ:
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
DİĞER MALZEMELER:
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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