Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:23

6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen yıkım sonrası evlerini kaybeden yurttaşlar için 46 bin deprem konutu yapımı başlamıştı. Peki, Deprem konutları kura çekimi ne zaman? 46 bin deprem konutunun kura çekimi saat kaçta?

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Depremin yıl dönümü yaklaşırken ilk kura çekimi 1 Şubat 16.00'da yapılacak. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konut kura çekimi yapılacak. Kura çıkanlara ise 6 Şubat itibarıyla anahtar teslimi yapılacak. Deprem konutları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut işbirliği ile yapıldı. Bölgedeki operasyonlar ise AFAD üzerinden yürütüldü. Konutların etrafları okul, cami, park ve alışveriş merkezleri gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi için de imkan ve olanaklar da sağlanacak.

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİM SAATİ

6 bin deprem konutu kura çekimi 1 Şubat saat 16.00'da başlayacak.