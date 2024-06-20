Deprem mi oldu? 20 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Haziran Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 20 Haziran Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:20
Deprem mi oldu? 20 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Haziran'da meydana gelen depremler...

20 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:47:06  40.2080   27.7255        5.3      -.-  1.6  -.-   TASTEPE-GONEN (BALIKESIR)                   

06:56:04  38.4075   37.3210        5.0      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

05:36:17  37.6052   37.9385        5.0      -.-  1.9  -.-   KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN)                    

04:37:19  38.3998   26.8730        3.9      -.-  1.9  -.-   GUZELBAHCE (IZMIR)                          

04:31:56  38.4127   37.3387        5.0      -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

04:24:34  38.3168   37.0560        6.6      -.-  1.4  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)             

04:21:09  39.0357   26.0932       11.4      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)           

04:19:54  36.6342   30.4542        5.0      -.-  2.9  -.-   OVACIK-KEMER (ANTALYA)                      

02:27:22  38.3878   39.6002        5.0      -.-  2.2  -.-   CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)                     

02:21:02  38.2048   38.5795       19.0      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                   

02:21:01  38.1368   38.4872       18.8      -.-  1.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                      

02:07:12  38.0343   37.4387        5.0      -.-  3.1  3.0   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      

01:55:07  38.0902   36.1737        7.0      -.-  1.0  -.-   AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                

01:35:12  37.3360   37.0458        5.0      -.-  2.6  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)           

01:27:15  38.3512   27.1483       17.1      -.-  1.3  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                            

00:16:27  38.3647   37.1838        5.0      -.-  1.3  -.-   HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             


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