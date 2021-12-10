Deprem uzmanları Kuşadası'nda buluştu
Depreme karşı kentte alınacak önlemleri belirlemek ve bilimsel veriler doğrultusunda yol haritası oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından “Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı” yapıldı.
Kurultayda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geçen yıl meydana gelen depremi yaşadıktan sonra kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk. Depremlerde yaşanan olumsuzlukları tersine çevirmek burada en önemli amacımızdı. Geçen yıl yaşadığımız depremin ardından bir master plan oluşturmaya karar verdik. Bu kapsamda eylem ve yerleşim stratejilerinin doğru planlamasını sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle deniz kenarında olan kentlerin tsunami tehlikesine karşın doğru planlamalarının yapılması gerekiyor. Deprem ile birlikte kentimizde 360 ev hasar gördü. Ev sahipleri evlerini tekrar yapmak istediklerinde, deprem yönetmeliği mevzuatları ile karşılaştılar. Evlerini yapmak istediklerinde aynı emsal ile karşılaşmadıklarını gördüler. Kayıpları büyük oldu, hatta evlerini kaybetmekle karşı karşıya kaldılar. Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı’nda sorunları ele alacağız” dedi. “Depremde Yer, Yapı Etkileşimi” başlıklı bir sunum yapan İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kentsel dönüşümün yapıları yıkıp yerine yenilerini yapmak olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: “Sisam ve Kuşadası depremleri ayırt edilemez. Bu bölgenin en büyük depremi 7’dir. Kuşadası depreminde yapılar yedi büyüklüğündeki bir depremle sınandı. En büyük deprem bu olacaksa oldu ve göçmediler. Hataların yer seçimi konusunda değil, yapısal olduğunu görüyoruz. Yıkımların yüzde 80’i de yapısal hatalardan kaynaklanır.”
Depremin bir doğa olayı olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, “Deprem olmazsa yeraltı kaynaklarımız da olmaz. Türkiye 1. derece deprem bölgesi değildir. 8’den daha büyük bir deprem olmaz. Türkiye’nin Doğu Anadolu’da deprem eşik değeri 5, Batı Anadolu’da 6.5’dir. Neden derseniz batının ekonomik düzeyi daha yüksektir. Ekonomi ne kadar güçlüyse ölüm o kadar az olur. 30 Ekim depreminde maddi imkânsızlıklardan dolayı evlerini onaramayanların deprem fonlarındaki paraların nereye gittiğini sorması gerekiyor. Devletin sahibi biziz, sormasını bileceğiz” diye konuştu.
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