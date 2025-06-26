Depremde 151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında karar: Müteahhitlere 18 yıl ile 21 yıl arası değişen hapis cezaları verildi

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Palmiye Sitesi'ne ait üç blokun yıkılması sonucu 151 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

AKP'Lİ MÜTEAHHİDE YAKALAMA KARARI

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada tutuklandı. Ancak Ersoy, 17 Ocak'ta "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy hakkında yeniden tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkardı. Ancak Ersoy, yakalama kararına rağmen kayıplara karıştı.

Palmiye Sitesi'nin karar duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz olarak yargılanan sanık Ömer Tarakçıoğlu, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise duruşmaya katılmadı.

"ANLIMIN AKIYLA YAPTIM''

Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ali Babaoğlu, savunmasında binaların yıkılmasını depremin ivmesine bağlayarak, "Projeye onay veren belediye görevlilerin ifadesi dahi alınmadı. Bilirkişi raporu veren üniversitelerin deprem kürsüsü yoktur. Pişmanlık duyacak bir iş yapmadım. Görevimi namusumla, şerefimle ve alnımın akıyla yaptım. Ben suçsuzum" dedi.

Tutuksuz sanık jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, mağdurların gerçeği çarpıttığını ileri sürdü. Tarakçıoğlu, "Suçlu aranıyorsa Ali Babaoğlu ve projelere imza atan belediye görevlilerine bakın. Ali Babaoğlu ve belediye görevlilerinin ilişkileri araştırılsın. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

18 YIL İLE 21 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARI

Firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un avukatı ise müvekkilinin müteahhit değil, emlakçı olduğunu iddia etti. Mahkeme, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ersoy hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan, jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu'nun beraatine karar verildi.