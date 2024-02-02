Depremin simgesi saat bir yıldır 04.17’de duruyor...

Adıyaman’da 6 Şubat depremi sırasında duran Saat Kulesi’ndeki saatler bir yıldır 04.17’yi gösteriyor.

İHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:21
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Kahramanmaraş depreminin meydana geldiği 04.17’de zamanın durduğu Adıyaman’daki Saat Kulesi depremin simgesi oldu.

Saat Kulesi’nde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 04.17’de durdu. Yurttaşların talebi doğrultusunda belediye kararı ile saatler onarılmadı ve 04.17’de bırakıldı.

Saat Kulesi yeniden boyanarak Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda belediye ekipleri tarafından kavşağa çam, gül ve çeşitli süs bitkileri dikilip peyzaj çalışması yapıldı.

Bir yıldır aynı zaman dilimini gösteren Saat Kulesi, depremin simgesi oldu.


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