Depremin üzerinden 5 ay geçti: Güneş altında su kuyruğu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 05:38

Deprem bölgesinde yaşayan depremzede yurttaşlar başta su ve hijyen ihtiyacı olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Depremzedeler yardım tırlarının depremin ilk günlerine göre azalması nedeniyle temel ihtiyaçlara ulaşım sorunlarının devam ettiğini kaydetti. En önemli ihtiyaçlardan biri olan su için ise yurttaşlar kuyruğa girmek zorunda kalıyor.

Hatay’da yaşayan depremzede avukat Mehmet Ali Gümüş, önceki gün Antakya Çevreyolu’nda bir kilometreye yakın su kuyruğu olduğunun altını çizerek “İnsanların ellerinde yalnızca birkaç litrelik sular vardı. 35 derece sıcağın altında insanlar birkaç litre su için metrelerce kuyrukta bekliyorlar. Depremin ilk günlerinde oluşan kuyruklar kaos anında normaldi fakat 5. ayda insanları bir yere çağırıp kuyruğa dizmek bana çok insanlık dışı geliyor. Bu halk bunu hak etmiyor” dedi.

‘EN BAŞA DÖNDÜK’

Gümüş, yardımların da azaldığını belirterek “Barınma sorunu da hâlâ devam ediyor. Sıcaklardan dolayı çadırlarda ve konteyner kentlerde çok fazla sinek var. Yardımlar tamamen kesildiği için kırsaldaki insanlara ulaşmıyor. İhtiyaç noktasında en başa döndük” diye konuştu.

Hatay Akdeniz Mahallesi’nde yaşayan Damla Sungur ise “İçme suyu ihtiyacı devletten gelmiyor yardımseverlerin yardımıyla idare ediyoruz. Göndermezlerse susuzuz. Banyo ve tuvalet için ise taşıma suyla ihtiyacımızı gideriyoruz. 2 tane brandadan yapılan duş yeri var herkes orada duş alıyor, kimse tam temizlenemiyor” ifadelerini kullandı.