Depremin vurduğu Bayraklı'da "revizyon planları" tamamlandı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:27

Adalet ve Manavkuyu mahallelerinde, 80 hektarlık alanda imar planlarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, "revizyon planlarını" mahalle sakinleriyle paylaştı.

Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, hazırlanan planlar anlatıldı, yurttaşların talep ve önerileri alındı. Yeni planlara göre, mevcutta 86 bin metrekare olan yeşil alan oranı 90 bin metrekareye çıkarıldı. Her iki mahalledeki sosyal tesis ve kültür sanat alanları ile park, otopark, eğitim, sağlık ve belediye tesis alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metrekareye yükseltildi. Revizyon planlarında, binaların inşaat hakkı için de yüzde 5 artış öngörüldü. Kat sayının 12’ye yükseltilmesi planlandı.

"EŞİT VE ADİL BİR PLANLAMA YAPTIK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yerel seçimlerden bu yana pandemiyi, depremi, sel felaketini yaşadık. Ülke olarak ekonomik bir darboğazdan geçiyoruz. Tüm bunlara rağmen; Adalet ve Manavkuyu başta olmak üzere, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksı mahallelerinde çalışmalarımızı tamamladık, Gümüşpala, Nafiz Gürman, Yamanlar, Onur mahalleleri plan revizyonlarını bitirmek üzereyiz. Attığımız her adımda vatandaşımızın hakkını, hukukunu ön planda tuttuk. Tüm meclis üyelerimizin oybirliği ile eşitlik ilkesine dayalı, adil bir planlama yaptık. Vatandaşların derdini sıkıntısını çözmek adına, çalışmalarımızı ortak akılla sürdürüyoruz” dedi.

“HAKKINIZI YEDİRMEYECEĞİM”

Planlama sürecinin hiçbir aşamasında vatandaşların müteahhitlerle karşı karşıya gelmeyeceğini belirten Başkan Sandal, “Ben öğretmen çocuğuyum! Bir ev nasıl yapılır, bir aile nasıl ayakta tutulur iyi bilirim! O yüzden tek önceliğimiz halkımızın talepleri oldu. İnşaat haklarını koruyarak, sosyal donatı alanlarını ve yeşil oranını artırarak Bayraklı’yı hak ettiği değere ulaştırmayı hedefliyoruz. Ben müteahhitin değil, halkın başkanıyım! Bize güvenin, bir kuruşluk hakkınızı başkalarına yedirirsem namerdim! Çünkü biz enerjimizi Bayraklı’ya ve halkımıza olan sevdamızdan alıyoruz” diye konuştu.