9.09.2025 00:56:00
Haber Merkezi
Depremzede Hatay halkı 72 saattir elektriksiz

6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın en ağır hissedildiği illerden Hatay’da yurttaşlar, elektrik kesintileri nedeniyle zor günler yaşıyor. Antakya Gazi Mahallesi’nde 72 saattir elektriksiz kalan vatandaşlar, duruma tepki göstermek için sokağa çıktı.

6 Şubat depremlerinin izi hala Hatay'da sürüyor. Antakya'nın Gazi Mahallesi'nde 72 saat boyunca elektriksiz kalan vatandaşlar sokağa döküldü.

Öfkeli kalabalık arasında bir yurttaş çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda vatandaş ikna edilerek çatıdan indirildi.

Mahalle sakinleri, “Bizi insan yerine koyun” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Bir yurttaş, polislerle konuşurken şu sözlerle tepkisini gösterdi:

"Biz illa olay mı çıkaracağız? Öleyim artık ya! Deprem almadı, siz alın canımızı. Hiçbiri bir şey yapmıyor. Kimi kime şikayet edeceğiz? Devlete devleti mi şikayet edeceğiz? Bıktık ya. Emniyet de gelmiyor, CİMER’e de şikayet ediyoruz. Bizi insan yerine koyacak bu devlet. İlla kendimizi inşaattan mı atacağız?!"

