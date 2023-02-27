Depremzedelere otellerden çıkmaları için tarih veriliyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetten etkilenen binlerce yurttaş farklı kentlere göç etmeye başladı. En çok göç alan illerin arasında Antalya da yer aldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın açıklamasına göre, depremden etkilenen 157 bin 770 kişi Antalya’ya geldi. Bu kişilerden 75 bine yakını otel, pansiyon ve apartlara yerleştirildi. Ancak turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte depremzedelere odaları boşaltmaları için tarih verildiği öğrenildi.

"DÖVİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhuriyet’e konuşan bir otel yöneticisi, mart ayı ile birlikte otellerden çıkmalarının istendiğini belirtti. Yönetici, birçok tesisin birkaç hafta içinde bakım ve personel eğitimlerine başlayacağını bu nedenle depremzedelerden odalarının boşaltılmalarının istendiğini söyledi.

Yönetici, “Her işletmenin rezervasyonları var. Bu rezervasyonların iptal edilmesi de mümkün değil. Oteller büyük tazminatlar ödemek durumunda kalır. Depremzedelerin barınma sorunu hızla çözülmeli. Otellerin uzun zaman konuk etmeleri mümkün değil. Ayrıca ülkemizin dövize de ihtiyacı olduğunu unutmamak gerek” dedi.

Öte yandan Antalya’da hem merkezde hem de ilçelerde kira fiyatları fahiş oranlarda zamlandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından gelen göçün etkisiyle zaten yükselen kiralar, bu kez de depremzede göçüyle yükseldi. İnternetteki sitelerde 6 Şubat’tan sonra açılan ilanlar arasında 10 bin liranın altında sınırlı sayıda ev olduğu görülüyor. 30 bin liraya kadar da çıkabiliyor.

"KİRALAMAK İSTEMİYORLAR"

Emlakçı Timur İnanç, ev sahiplerinin depremzedelere ev kiralamak istemediğini söyledi.

İnanç, “Depremzedelerin kiralarını ödeyebilip ödeyemeyeceğine dair kaygıları var. Geçici olarak geldikleri için çok geçmeden evden çıkacağına dair de düşünceleri var” diye konuştu. 2-3 ailenin aynı evi paylaştığını da duyduğunu söyleyen İnanç, “Böyle durumda olanlar var. Bir aile tek başına o evin kirasını karşılamakta zorlanınca yanlarına başka aileleri de alıyor” ifadelerini kullandı.