Derbide yanıcı maddeleri taşıyan ambulans şirketi kapatıldı

01 Ocak 2023 Pazar, 13:29

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe - Altay derbisinde maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölümden Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atılması sonrası sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır yüzünden ağır yararlanmıştı.

Bir Göztepe taraftarının da sahaya girerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle darp ettiği derbi yarıda kalırken emniyetin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu maç öncesi sis ve işaret fişeğini görevli Özel Alo Ses Ambulans Servisi şoförlerinin stada soktuğu ve tuvalete bıraktığı ortaya çıkmıştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alo Ses Ambulans Servisinin İzmir Valiliği tarafından süresiz kapatıldığını duyurdu.

ÇIkan olaylar sonucu karşılaşma tatil edilmiş, Futbol Federasyonu daha sonra iki takımı da hükmen mağlup ilan etmişti. Ayrıca Altay'a 6, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.