Devlet Tiyatroları’nda usulsüzlük tartışması: Bakan Ersoy'dan yanıt geldi!

Devlet Tiyatroları’nda kayırmacılık yapıldığına ilişkin iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iddiaları reddetti ancak kamuoyuna ayrıntılı belge sunulmaması tartışmaları sona erdirmedi.

Nefes’in haberine göre, Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, 77 yıllık kurumda çeşitli usulsüzlük ve kayırmacılık iddiaları gündeme geldi. Son olarak Devlet Tiyatroları sanatçısı Veda Yurtsever, 32 yıllık görev süresini kuruma hitaben kaleme aldığı bir veda mektubuyla sonlandırdı.

Yurtsever mektubunda, turneler sırasında biriken mil puanlarının yöneticiler tarafından kişisel VIP uçak biletlerinde kullanıldığını, kontrolsüz harcamalar nedeniyle gelir-gider dengesizliği oluştuğunu ve “ortak yapım” adı altında desteklenen projelerin yalnızca genel müdür ve yardımcılarının oyunlarına tahsis edildiğini öne sürdü. Ayrıca bazı yöneticilerin turnelerde lüks otellerde konakladığını iddia etti.

İDDİALAR TBMM’YE TAŞINDI

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Yurtsever’in iddialarını Meclis gündemine taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan Ersoy, önergeye verdiği yanıtta Tamer Karadağlı hakkındaki iddiaları reddetti. Mil puanlarının yöneticiler tarafından şahsi amaçlarla kullanılmadığını belirten Ersoy, uçuş biletlerine ilişkin ödeme belgelerinin kurum kayıtlarında bulunduğunu ifade etti. Ancak söz konusu belgelere dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Ersoy, Devlet Tiyatroları’nın 522 turne gerçekleştirdiğini belirterek, turne sayısı ile birlikte harcırah, konaklama ve ulaşım maliyetlerinin artmasının toplam giderleri yükselttiğini kaydetti. Turne harcamalarının Sayıştay denetiminden geçtiğini vurgulayan Ersoy, bu denetimlerde eleştiriye konu bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Sayıştay raporlarında Devlet Tiyatroları’na ilişkin herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini dile getiren Ersoy, oyun bütçelerine ilişkin ayrıntılı sorulara ise yanıt vermedi. Oyun maliyetlerinin; oyun türüne, kadro büyüklüğüne ve kostümlere göre değiştiğini ifade etmekle yetindi.

TEŞVİK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Teşvik ikramiyelerinde çifte standart uygulandığı yönündeki iddialara da değinen Bakan Ersoy, 2022 yılında bin 519 personele, 2023’te 3 bin 832 personele, 2024’te 3 bin 725 personele ve 2025’in ilk döneminde bin 768 personele teşvik ikramiyesi ödendiğini açıkladı.