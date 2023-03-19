DHA: PKK'nin maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:15

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 11:16

MİT'e bağlı özel ekip, Suriye'nin Halep şehrinde 24 Şubat'ta nokta operasyon düzenledi. Nokta operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

'MALİ SORUMLULUĞU YÜRÜTÜYORDU'

1986 yılında PKK'ye katılan ve örgütün en eski kadrolarından biri olduğu belirtilen Mehmet Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta üst düzey faaliyetlerde bulunduğu ardından, 2015'te Suriye'ye geçiş yaparak mali sorumluluğu yürüttüğü aktarıldı.