DHA: PKK'nin maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Suriye'de düzenlenen operasyonla PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:15
DHA: PKK'nin maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT'e bağlı özel ekip, Suriye'nin Halep şehrinde 24 Şubat'ta nokta operasyon düzenledi. Nokta operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

'MALİ SORUMLULUĞU YÜRÜTÜYORDU'

1986 yılında PKK'ye katılan ve örgütün en eski kadrolarından biri olduğu belirtilen Mehmet Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta üst düzey faaliyetlerde bulunduğu ardından, 2015'te Suriye'ye geçiş yaparak mali sorumluluğu yürüttüğü aktarıldı. 


pkk MİT Terör

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