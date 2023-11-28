Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden Zelin aranıyor

Şırnak'ta, Dicle Nehri'ne atlayıp kaybolan 2 kardeşten Zelin Ç.'yi (14) arama kurtarma çalışması, 2'nci günde devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:30
Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden Zelin aranıyor
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Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında dün kız kardeşler Zilan (16) ve Zelin Ç., henüz bilinmeyen nedenle Dicle Nehri'ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı.

Sudan çıkarılan Zilan'a müdahale eden ekipleri, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

AKINTIYA KAPILDI

Suya düşerek akıntıya kapılıp kaybolan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Genişletilen çalışmaların 2'nci gününde, Şırnak ve Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçları çalışma başlattı.

Bölgede havadan ve su altından dron taraması yapıldı. Aramalarda Zelin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.


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