Didim Belediyesi dört santrali mühürledi

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan ve 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santrali, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

İZMİR / Cumhuriyet
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:07
Didim Belediyesi dört santrali mühürledi
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Didim Belediyesi’nin kaçak yapılarla mücadelesi sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmadığı tespit edilen dört beton santrali, Didim Belediyesi tarafından inceleme altına alındı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında santraller, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.


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