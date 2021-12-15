Didim'de ekonomik krize karşı 'dayanışma seferberliği'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 17:01

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sosyal yardımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Atabay, belediye tarafından ortaya koyulan karakış programı hakkında bilgiler verdi. Atabay, “Karakış programımız durumu iyi olanların, kötü olanlara yardım etmesini içeren bir program. Bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğumuz için bu tür yardımlaşma ruhunu biraz daha öne çıkararak hareket etmek temel prensiplerimizden birisi. Her belediye bir şekilde aldıkları karar doğrultusunda bu kampanyaya katılıyor. Bizde Didim Belediyesi olarak zaten geçmişten bu yana yaptığımız işleri bir başlık altında toplayıp bu karakış yardımına destek olalım dedik. Durumu iyi olan vatandaşımızın böyle bir kampanyaya katılarak fiziki anlamda ihtiyaçları gidermek değil, vatandaşlarımız arasında bir gönül bağı kurulması, eski yardımlaşma duygumuzu daha fazla ortaya koyarak, ortak bir yaşam tesis etme konusunda belediyenin öncü olmasını istedik” ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLERE UMUT FATURAYA KARDEŞ OLALIM"

Karakış programının içeriği hakkında bilgi veren Başkan Atabay, “Gönüllere umut faturaya kardeş olalım diye adlandırdığımız yardımımız kapsamında, ihtiyacı olan vatandaşlarımız elektrik ve su faturasını getirecek belediyede halk masasındaki arkadaşımıza teslim edecek. Biz de bunu duyuracağız. Bunu ödemek isteyen vatandaş katkıda bulunacak. Vatandaşlarımız 444 81 09 no lu telefondan ya da bizzat gelerek bize ulaşabilirler. Yardım edebildiği kadarını vatandaşımız edecek, geri kalanın belediye olarak biz karşılayacağız” dedi.

"YÜZLER PAYLAŞTIKÇA GÜLER"

Başkan Atabay, “Yüzler Paylaştıkça güler diye adlandırdığımız yardım kapsamında kuru gıda yardımı yapıyoruz. Elimizde hazır gıda kolilerimiz oluyor. Vatandaşlarımıza bu kampanya haricinde sürekli olarak böyle bir yardımda bulunuyoruz. Bu kampanyaya vatandaşlarımız istediği şekilde katılabilecek. Vatandaşlarımızdan iyi bir katılım olursa, birçok kişinin ihtiyacını görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

"BİR KÂSE MUTLULUK"

Başkan Atabay, “Bir kâse mutluluk” olarak adlandırdığımız sıcak yemek yardımımız var. Vatandaşlarımız bize 444 81 09 nolu telefonumuzdan ulaşarak bilgi alıp, bizim yönlendireceğimiz sıcak yemek firması ile görüşerek, bütçesi doğrultusunda yardımı yapacak. Bizde yemeği vatandaşımıza ulaştıracağız. Bizim sıcak yemek kampanyamız devam ediyor. Tespitlerimiz var, yaşlı, yalnız yaşayan, dışarıya çıkıp ihtiyacını gideremeyen insanlara yemek saatlerinde biz sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Bu kampanya doğrultusunda daha da artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.