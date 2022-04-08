Didim'de her siteye Atatürk büstü yapılacak
Didim Belediyesi, ilçede bulunan sitelere Atatürk büstü yapımı için çalışmalara başladı.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan sitelere Atatürk büstü yapımına başladı. Aralarında İmbat Sitesi ve Mavipınar Sitesi'nin de bulunduğu birçok sitede büstlerin yapımını bitiren ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm sitelere büst yapımı düzenleneceğini belirtti.
“İLELEBET YAŞATMAK AZMİ VE KARARLILIĞINDAYIZ”
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak üzere çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve düşüncelerinin haklılığını her geçen gün daha iyi anlamaktayız. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet koruyarak yaşatmak azmi ve kararlılığındayız. Geçmişte vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bazı sitelerde Atatürk büstü yapımı gerçekleştirmiştik. Bu çalışmamızı ilçe genelinde bulunan tüm sitelere yaymaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Ekiplerimize azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
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