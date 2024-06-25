‘Dikey hiyerarşik kültür değişmeli’

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:31

Güncelleme: 25.06.2024 - 18:02

Ankara Kent Konseyi (AKK) Olağan Genel Kurulu, 7 Temmuz’da kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçimi gündemiyle saat 14.00’te Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacak. Bu kapsamda aday olan kişiler arasından AKK’nin yeni başkanı seçilecek. Mehmet C Peker, AKK başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Adaylığını “Ankara’da doğrudan demokrasinin sözcüsü olacağım” sloganıyla açıklayan Peker, neden aday olduğunu Cumhuriyet’e anlattı. Çankaya Kent Konseyi’nde, Yenimahalle’de ve AKK’de etkin çalıştığını söyleyen Peker, “Hayatımın içerisinde çok özel bir yeri var. Çünkü ben burayı bir demokrasi okulu olarak görüyorum. AKK 5 senedir Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında yönetiliyor. Bu çalışma süreci çok fazla etkinlik ve ilişki kurma üzerine geçti. "Benim aday olmamın sebebi, Kent Konseylerinin yeni siyaset kültürünün inşasında önemli bir araç olduğunu düşünmem"” dedi.

'DİKEY HİYERARŞİK KÜLTÜR DEĞİŞMELİ'

Dikey hiyerarşik kültürün değişmesi gerektiğini belirten Peker, “İhtiyaçların ve hayallerin aşağıdan yukarıya, yerelden genele inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 32 yapıda oluşturulan önerilerin Genel Kurula sunularak farklı ilgi ve uzmanlık alanındaki kişilerin uzlaşılarla Belediye Meclisine Tavsiye Kararları göndermeleri önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.