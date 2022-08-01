Dikili'ye yeniden su verilmeye başlandı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:09

İzmir'in Dikili ilçesinde birkaç gündür kademeli olarak yapılan su kesitisi sona erdi. İZSU Genel Müdürlüğü ilçeye bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlandığını bildirdi.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada; "Dikili'ye 1980’li yıllarda asbestli borularla döşenen ve artık kullanım ömrünü tamamlayan 600 metrelik atık su terfi hattında peş peşe meydana gelen arızalar nedeniyle, bölgedeki atık suların tahliyesini engelleyen bir durum ortaya çıkmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü, bölgenin atık su hattının devre dışı kaldığı bu çalışma süresince, atık suların taşarak denize ulaşmaması ve telafisi mümkün olmayan çevresel problemler yaşanmaması için su tüketiminin azaltılması yoluna gitmiştir. Bu nedende bölgeye bir süre kademeli olarak su vermek durumunda kalınmış, bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlanmıştır. Yenilenen hat tamamen devreye alınıncaya kadar kısa süre süreli kesintiler olması öngörülmektedir" denildi.

İlçenin farklı noktalarında meydana gelen arızaların giderilmesi için ekipleri seferber olduğu bildirilen açıklamada; "Yirmi dört saat kesintisiz mesai harcanarak sorunun çözümüne yönelik yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Atık su hattının yeniden sorunsuz bir şekilde çalışması için yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında 600 metrelik atık su terfi hattının imalatı sürmektedir. İZSU tarafından 2020 yılında tamamı yenilenen içme suyu hattında ise herhangi problem bulunmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlü 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile hizmet sınırlarına dahil olan Dikili ve tüm yerleşimlerde geçmişten gelen altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.