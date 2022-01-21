Dikkat çeken iddia: 'CNN Türk, Demirören’in kredi borcu karşılığında satılabilir'

21 Ocak 2022 Cuma, 17:37

CNN Türk, taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan tarafından CNN International’a şikayet edilmişti.

Aralık ayının sonunda ABD’den İstanbul’a gelen CNN International temsilcileri, burada CNN Türk yöneticileriyle toplantı yapmıştı.

DAHA ÖNCE DE İNCELEME OLMUŞTU

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, CNN Türk yetkilileri, taraflı yayın yapmadıklarını anlatmaya çalışırken, yapılan sunumda da dakika analizi paylaşıldı. Daha önceki incelemelerin ardından yönetim kurulundaki önemli isimler istifa etmiş, görevi bırakmıştı. Bora Bayraktar, Mehmet Soysal gibi isimler, görevlerini bırakanlardan iki isim.

Mart 2018'de Demirören Grubu, Doğan Grubu'nun tüm medya varlıklarını 916 milyon dolara satın aldı. Bu tutarın 800 milyon doları ise Ziraat Bankası tarafından sağlandı, kredi çekildi. Demirören Grubu şu anda Hürriyet, Hürriyet Daily News, Posta ve Fanatik olmak üzere 5 gazeteye, bir haber ajansına (DHA), bir dağıtım şirketine (YAYSAT), iki televizyon kanalına sahip. (Kanal D ve CNNTURK)

Daha önce Ziraat Bankası’ndan alınan kredilerin ödenmemesiyle gündeme gelen bu satın almayla ilgili ilginç bir durum daha var. CNN Türk ve CNN markası kredi karşılığında bankaya teminat olarak gösterilmiş. Yani CNN markası bankaya rehnedilmiş durumda.

TOPLAM TEMİNATIN YÜZDE 73’Ü CNN TÜRK

Ziraat Bankası’nın Sayıştay raporunda kredi teminatlarının toplam değerinin 3,4 milyar lira olduğu açıklanmış, 2,5 milyarının marka rehni olduğu paylaşılmıştı. Yani toplam teminatın yüzde 73’ü CNN Türk.

CNN International yetkililerinin buna müsaade etmesi oldukça zayıf bir ihtimal... CNN markasını teminat olarak göstermek olsa olsa izne bağlı, sınırlı bir yetki olabilir. Fakat burada böyle bir durum da yok. CNN International’ın, kendisine bağlı bir kanalın rehnedilmesine izin vermesi, icradan satışa çıkarılmasına yol verilmesi ise düşük ihtimal.

DEMİRÖREN ZARAR EDİYOR, BORÇLARI ÖDEYEMİYOR

Demirören Grubu da her geçen gün zarar ediyor ve bankadan alınan kredi hala ödenmiş değil. Demirören’in 2018 yılında 405,2 milyon lira, 2019 yılında 740.8 milyon lira ve 2020 yılında 790 milyon lira zararı var.

Demirören, Ziraat Bankası’na olan borçların yapılandırılması için 9 Eylül 2020’de başvurmuştu. Kredi aynı zamanda sıkı takip hesaplarında takip ediliyor.

2019’da kredi borcunun zamanında ödenmemesi sonucunda CNN Türk ile birlikte kredilere teminat olarak sunulan 22 gayrimenkul borç karşılığında bankaya devredilmişti. CNN Türk’ün de benzer bir durumu yaşaması muhtemel.