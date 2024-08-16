Kamuoyu baskısı işe yaradı: Cipiyle yolda yürüyen kadına çarpıp kaçan Furkan Dağlı tutuklandı

Beşiktaş’ta ciple, yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp kaçan sürücü Furkan Dağlı, mahkemece tutuklandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:58
Kamuoyu baskısı işe yaradı: Cipiyle yolda yürüyen kadına çarpıp kaçan Furkan Dağlı tutuklandı
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Beşiktaş'ta cipiyle yüksek hızla yokuştan aşağı inerken takla atarak Dila Kırarslı'ya çarpan ve yaya olarak olay yerinden kaçtıktan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Furkan Dağlı, kamuoyu baskısı üzerine yeniden gözaltına alındı. Dağlı, 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otel işletmeciliği yapan ve 31 suç kaydı bulunan Furkan Dağlı'nın Beşiktaş'ta kontrolünü yitirdiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrilmişti. Kazada Kırarslı ağır yaralanırken, Furkan D. ise kaçmıştı. Dila Kırarslı, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. 

Sürücü Furkan D., yaklaşık 4 saat sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, Furkan D., Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Kamuoyunun baskısı üzerine Dağlı dün yeniden gözaltına alınmıştı. 


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