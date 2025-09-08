AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılığı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Peki, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Musa Kulaklıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Kulaklıkaya daha önce hangi görevlerde bulundu?

MUSA KULAKLIKAYA KİMDİR?

1965 yılı Konya doğumlu olan Kulaklıkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Maliye üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamu Yönetimi Doktorasını tamamlayan Kulaklıkaya Selçuk Üniversitesi Felsefe Doktoru - Doktora Öğrencisi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Felsefe Doktoru - Doktora Öğrencisi, Oca 2025 - Ara 2028Oca 2025 - Ara 2028 Tez aşamasındadır.

İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam adaylığı ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2004–2007 arasında TİKA Başkan Yardımcılığı, 2007–2011 yıllarında ise TİKA Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Türkiye’nin kalkınma ve işbirliği projelerini yönlendirmiştir.

2011–2014 yılları arasında Türkiye’nin Moritanya Büyükelçisi olarak görev yaptı. Buradaki çalışmaları, özellikle gıda güvenliği, içme suyu ve sağlık projelerini içeren TİKA faaliyetlerini kapsıyordu.

2015’te SESRIC Genel Direktörlüğü görevini üstlendi. SESRIC, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki istatistik, ekonomik ve sosyal araştırma merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

2018 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’nda İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçildi. Mart 2023’te aynı görev için yeniden seçildi.

MUSA KULAKLIKAYA'NIN ÖZEL HAYATI

Evli ve 3 çocuğu olan Musa Kulaklıkaya Arapça, İngilizce ve Farsça biliyor.