Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.
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