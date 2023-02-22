Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:06
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.


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